توصيات المؤتمر السنوي 19 لـ«المصرية لدراسة المناظير والجهاز الهضمي»

أوصى المؤتمر السنوي للجمعية المصرية لدراسة المناظير والجهاز الهضمي والكبد بعدم إرجاء عمليات زراعة الكبد خلال جائحة كورونا، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.وأوصى المؤتمر بالتأكيد على أهمية التوعية والتنبؤ المبكر بأورام القولون وإجراء خطة قومية لذلك، والتعامل الدقيق لحالات نزيف الجهاز الهضمي وتحضير المريض واستخدام الوسائل الحديثة للتعامل مع هذه الحالات سواء نزيف القرح أو دوالي المعدة والمريء.وأكد المؤتمر على تواصل طرق التعلم والتدريب على الأجهزة الحديثة في مجال مناظير الجهاز الهضمي وضرورة تكامل وتفاعل وتواصل التخصصات المختلفة للتعامل مع حالات الأورام الكبدية مثل الأشعة والجراحة والأورام مع أساتذة الكبد، وضرورة تكامل وتفاعل وتواصل التخصصات المختلفة للتعامل مع حالات الأورام الجهاز الهضمي.وافتتح المؤتمر، الذي استمر لمدة 3 أيام، الدكتور محمود شوقي المتيني رئيس جامعة عين شمس، ووانج شينجانج السفير الصيني بالقاهرة.