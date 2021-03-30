«سلامة العامل سلامة وطن».. بمؤتمر الصناعة في أسوان

تعقد النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية برئاسة المهندس خالد الفقي، نائب رئيس اتحاد العمال، والمؤسسة العربية لبناء القدرات برئاسة الدكتورة داليا المصري، غدا الأربعاء، بقلعة صناعة السبائك الحديدية والتعدين بإدفو أسوان، مؤتمر سلامة العامل وسلامة الوطن.وأكد الفقي، على مشاركة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والقيادات السياسية والتنفيذية في افتتاح المؤتمر الذي يعقد في إطار توجيهات القيادة السياسية لحماية ودعم الصناعة الوطنية، ويهدف إلى ترسيخ المبادئ الأساسية التي نصت عليها التشريعات الوطنية والدولية في مجال السلامة والصحة المهنية من أجل حماية العاملين وتوفير بيئة العمل اللائق.يشارك في المؤتمر لمدة يومان أعضاء اللجان النقابية ومسئولى السلامة والصحة المهنية بمصانع السبائك الحديدية والنصر للتعدين والورق والسكر والطاقة الكهربائية بمحافظة أسوان.