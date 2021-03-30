مستثمرو شق التعبان: نتواصل مع الحكومة لحل أزمات الصناع بالمنطقة

أكد سيد اباظة رئيس جمعية مستثمري شق التعبان، أن الجمعية تعمل على حل الأزمات التي تواجه الصناع بالمنطقة من خلال التواصل مع الجهات الحكومية المعنية بالشأن، لافتًا ان ذلك لم يقتصر على صناعة الرخام فقط، بل على جميع صناعات مواد البناء كالطوب والأسمنت وغيرهما.وأضاف أباظة لــ"الدستور"، أن الجمعية تتواصل مع الحكومة لتقليل عناصر التكلفة على المنتجات، بالإضافة إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين، فضلًا عن المطالبة بإعادة النظر في أسعار الغاز والكهرباء للمصانع.و ثمن رئيس جمعية مستثمري شق التعبان، جهود الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على الاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا، من خلال توجيه التعليمات للبنك المركزي بإطلاق المبادرات الداعمة والتحفيزية للصناعة وجميع القطاعات.