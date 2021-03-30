رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الفيوم تحصد 7 مراكز فى مسابقة أيسف للعلوم والهندسة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:44 م
الدكتور أكرم حسن
الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم،
الفيوم - زينب علاء
طباعة
صرح الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بحصول تعليم الفيوم على 7 مراكز أول وثاني جمهورية في مسابقة أيسف للعلوم والهندسة ISEF 2021.

وشاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (مركز التطوير التكنولوجي) في مسابقة أيسف للعلوم والهندسة 2021م وقد فاز بحوث طلاب الفيوم فى المسابقة في مجالات الطب والكيمياء والنبات والطاقة والعلوم السلوكية.

وقد حصل طلاب محافظة الفيوم، على 7 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، حيث فاز كلا من:

الطالبة ماريا عماد عزيز مركز أول جمهورية في العلوم الطبية (علاج أمراض الشبكية بالخلايا الجذعية)، والطالب شادى يوسف أديب- والطالب فادى جون إسحق- مركز ثانى جمهورية في العلوم الطبية (علاج الكانسر بالتعديل الجينى)، والطالب كيرلس سمير جميل- مركز أول جمهورية في الكيمياء (تأثير المُعجل الكيميائى على تحليل الميثان)، والطالبة منى أحمد عبد العزيز- والطالبة مريم مرسي عبد الفتاح- مركز أول جمهورية علوم النبات (جنة مالحة)، والطالب فادى عاطف عزيز إبراهيم- مركز أول جمهورية في العلوم السلوكية (أثر الألعاب الإلكترونية الخطيرة على سلوك الأطفال)، والطالب محمد عماد الدين عبدالعظيم- والطالبة رحمه محمود عبد الونيس مركز ثانى جمهورية في الطاقة (تلوث تحول لحل)، والطالب محمد فرج سلامه عبد اللّه- والطالبة مودة فرج سلامه عبد اللّه - مركز ثانى جمهورية (تحت السن)، في العلوم السلوكية (التنمر نقطة تحول).

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بالفيوم شاركت فى المعرض النهائى على مستوى الجمهورية بعدد 17 مشروع بحث علمى وتصميم هندسى تأهل منها 7 مشروعات مركز أول وثاني جمهورية.

أشار الدكتور أكرم وكيل الوزارة إلى أن مسابقة أيسف للعلوم والهندسة تساهم في إحداث حالة من الحراك في مجال التنشئة العلمية، وإكساب القدرة على التفكير العلمي المنهجي، وتشجيع الطلاب على الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا والانضمام إلى برامج العلوم والرياضيات والابتكارات الهندسية، وتعزيز ثقة الشباب والطلاب المصريين في أنفسهم بشأن قدراتهم على تحويل الأفكار والابتكارات إلى واقع ملموس، وتحسين المهارات الشخصية للطلاب في العمل الجماعي، ومهارات الاتصال وحل المشكلات والبحوث التطبيقية والتصميم والتطوير والابتكار، وإتاحة الفرصة للطلاب للمنافسة في المسابقات على مستويات مختلفة وعرض مشاريعهم في كل مستوى منهم، وإكساب الطلاب المزيد من الخبرة البحثية والعلمية اللازمة.

ومن جانبه أشاد وكيل الوزارة بالمستوى المتميز للمشروعات البحثية المقدمة من الطلاب المشاركين في المسابقة، وقدم التهنئة لجميع الطلاب المشاركين في المسابقة ومركز التطوير التكنولوجي، ومحمد فاروق مدير مركز التطوير التكنولوجي، وإيناس فتحي منسق عام أيسف للعلوم والهندسة بالفيوم، وفريق العمل المعاون بمركز التطوير والمعلمين المشرفين على المشروعات ولجان التحكيم بجامعة الفيوم، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، كما طالب ببذل مزيد من الجهد، وأكد على أن البحث العلمى هو أساس نهضة وتقدم الأمم.

موضوعات متعلقة

صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»

أحد المشاركين فى تعويم السفينة الجانحة بالقناة: هذا هو سر قوتنا رغم الخطر

السيسى: حضورنا اليوم لقناة السويس رسالة واضحة للعالم

«متحرش المعادى»: «أنا حاجج بيت ربنا مرتين.. والبنت كانت هتسرقنى»


الصور

image description

12 مليون جنيه تكلفة 7 سيارات كسح بمياه أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

استمرار حملات التطهير والتعقيم لمواجهة كورونا بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط يؤكد دعم الجامعة الكامل لحملة «ابنك أغلى من الغلة»

image description

إزالة 7 تعديات على أراضِ زراعية وأملاك دولة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: بدء التقديم لمنحة السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسى بمصر

الأكثر قراءة

صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»

السيسي: «محدش هياخد نقطة ميّة من مصر.. رد فعلنا هيأثر على استقرار المنطقة كلها»

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إندونيسيا تعتزم تقديم حوافز جديدة لتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة

برلين تعلق استخدام لقاح «آسترازينيكا» لأقل من 60 عاما

«الرياضة» تواصل برنامج «تنمية مهارات اللغة الإنجليزية» في 3 محافظات

حفل عشاء يتسبب فى فضيحة لوزارة الصحة اليابانية

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
المزيد

الثقافة

انطلاق أعمال الدورة الـ41 للمجلس التنفيذي لمنظمة إيسيسكو

«ديوان البيظاني في الشعر الحساني».. جديد الموريتاني محمد الأمين

«الأعلى للثقافة» يدعو المبدعين للمشاركة في «مسرح يجدد الحياة»

واسيني الأعرج يرصد الصراعات الناجمة عن انتشار الوباء في «ليليات رَمادَة»