الفيوم تحصد 7 مراكز فى مسابقة أيسف للعلوم والهندسة

صرح الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بحصول تعليم الفيوم على 7 مراكز أول وثاني جمهورية في مسابقة أيسف للعلوم والهندسة ISEF 2021.وشاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (مركز التطوير التكنولوجي) في مسابقة أيسف للعلوم والهندسة 2021م وقد فاز بحوث طلاب الفيوم فى المسابقة في مجالات الطب والكيمياء والنبات والطاقة والعلوم السلوكية.وقد حصل طلاب محافظة الفيوم، على 7 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، حيث فاز كلا من:الطالبة ماريا عماد عزيز مركز أول جمهورية في العلوم الطبية (علاج أمراض الشبكية بالخلايا الجذعية)، والطالب شادى يوسف أديب- والطالب فادى جون إسحق- مركز ثانى جمهورية في العلوم الطبية (علاج الكانسر بالتعديل الجينى)، والطالب كيرلس سمير جميل- مركز أول جمهورية في الكيمياء (تأثير المُعجل الكيميائى على تحليل الميثان)، والطالبة منى أحمد عبد العزيز- والطالبة مريم مرسي عبد الفتاح- مركز أول جمهورية علوم النبات (جنة مالحة)، والطالب فادى عاطف عزيز إبراهيم- مركز أول جمهورية في العلوم السلوكية (أثر الألعاب الإلكترونية الخطيرة على سلوك الأطفال)، والطالب محمد عماد الدين عبدالعظيم- والطالبة رحمه محمود عبد الونيس مركز ثانى جمهورية في الطاقة (تلوث تحول لحل)، والطالب محمد فرج سلامه عبد اللّه- والطالبة مودة فرج سلامه عبد اللّه - مركز ثانى جمهورية (تحت السن)، في العلوم السلوكية (التنمر نقطة تحول).يذكر أن مديرية التربية والتعليم بالفيوم شاركت فى المعرض النهائى على مستوى الجمهورية بعدد 17 مشروع بحث علمى وتصميم هندسى تأهل منها 7 مشروعات مركز أول وثاني جمهورية.أشار الدكتور أكرم وكيل الوزارة إلى أن مسابقة أيسف للعلوم والهندسة تساهم في إحداث حالة من الحراك في مجال التنشئة العلمية، وإكساب القدرة على التفكير العلمي المنهجي، وتشجيع الطلاب على الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا والانضمام إلى برامج العلوم والرياضيات والابتكارات الهندسية، وتعزيز ثقة الشباب والطلاب المصريين في أنفسهم بشأن قدراتهم على تحويل الأفكار والابتكارات إلى واقع ملموس، وتحسين المهارات الشخصية للطلاب في العمل الجماعي، ومهارات الاتصال وحل المشكلات والبحوث التطبيقية والتصميم والتطوير والابتكار، وإتاحة الفرصة للطلاب للمنافسة في المسابقات على مستويات مختلفة وعرض مشاريعهم في كل مستوى منهم، وإكساب الطلاب المزيد من الخبرة البحثية والعلمية اللازمة.ومن جانبه أشاد وكيل الوزارة بالمستوى المتميز للمشروعات البحثية المقدمة من الطلاب المشاركين في المسابقة، وقدم التهنئة لجميع الطلاب المشاركين في المسابقة ومركز التطوير التكنولوجي، ومحمد فاروق مدير مركز التطوير التكنولوجي، وإيناس فتحي منسق عام أيسف للعلوم والهندسة بالفيوم، وفريق العمل المعاون بمركز التطوير والمعلمين المشرفين على المشروعات ولجان التحكيم بجامعة الفيوم، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، كما طالب ببذل مزيد من الجهد، وأكد على أن البحث العلمى هو أساس نهضة وتقدم الأمم.