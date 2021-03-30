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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بحث تفعيل التعاون المشترك بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وتعليم بورسعيد

تعاون مشترك بين الأكاديمية العربية للعلوم وتعليم بورسعيد

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:42 م
الأكاديمية العربية
الأكاديمية العربية للعلوم وتعليم بورسعيد
شيماء رشاد
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استقبل نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد بمكتبه اليوم وفد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لبحث تفعيل التعاون المشترك بين الأكاديمية وتعليم بورسعيد بحضور محمد ضياء مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ولطفى عمر موجه عام التربية الرياضية.

وتضمن وفد الأكاديمية د. محمد الرشيدى مدير قسم الشئون الرياضية، والمهندسة سامية شاكر مدير وحدة التسويق الاستراتيجى، ومحمد عباس مسئول التسويق الاستراتيجى ومحمد أبو الفتوح ومحمد مرسى بقسم الشئون الرياضية.

وأكد باهى أن اللقاء استعرض تفعيل التعاون المشترك بين الجهتين لإقامة عدة فاعليات مستقبلية فى الشأن الرياضى والثقافى لخدمة طلاب تعليم بورسعيد، ومنها إقامة بطولة الأكاديمية لكرة القدم الخماسية لمرحلة التعليم الثانوى العام والفنى ودورى العباقرة وذلك لمرحلة التعليم الثانوى العام فقط.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم الاتفاق على الإعداد للقاء تحضيرى بفرع الأكاديمية بمدينة بورفؤاد خلال شهر أبريل القادم للإعلان عن موعد انطلاق هذه الفاعليات خلال شهر مايو المقبل بعد التنسيق بين الجهتين والتأكيد على الجاهزية بالشكل الذى يليق بمحافظة بورسعيد.

وأشار د. نبوى إلى أن الأكاديمية رصدت جوائز مادية مقدارها 10 آلاف جنهي للفرق الفائزة فى بطولة الأكاديمية لكرة القدم الخماسية وكذلك دورى العباقرة بواقع 5 آلاف للمركز الأول و3 آلاف للمركز الثانى و2000 جنيه للمركز الثالث لكل من الفاعليتين، مثمنا الدور المجتمعى الفعال الذى تقوم تقوم به الأكاديمية تجاه تعليم بورسعيد.
تعاون مشترك بين الأكاديمية العربية للعلوم وتعليم بورسعيد
تعاون مشترك بين الأكاديمية العربية للعلوم وتعليم بورسعيد
تعاون مشترك بين الأكاديمية العربية للعلوم وتعليم بورسعيد
تعاون مشترك بين الأكاديمية العربية للعلوم وتعليم بورسعيد
تعاون مشترك بين الأكاديمية العربية للعلوم وتعليم بورسعيد
تعاون مشترك بين الأكاديمية العربية للعلوم وتعليم بورسعيد

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