خاصة «السكر».. «الصيادلة العرب» يزف بشرى سارة لمرضى التهاب الأعصاب

زفَّ المؤتمر الدولي الخامس للصيادلة العرب، بشرى سارة لقرابة 9 ملايين مواطن مصري يعانون من مرض السكري؛ حيث أعلن عن طرح أول قرص دوائي بديل لحقن "ڨيتامين ب" المُركب التي يأخذها المريض لمواجهة مضاعفات المرض، مثل التنميل أو الزغللة.وقال الدكتور سامر الرفاعي، رئيس الجمعية العربية لتطوير الصيادلة والأمين العام للمؤتمر الدولي الخامس للصيادلة العرب، إن «المؤتمر» يقف على مسافة واحدة من جميع شركات الأدوية العاملة في السوق المصرية والعربية.وأوضح أن الدواء الجديد يُمثل طفرة في عالم توفير فيتامين ب المُركب للمرضى دون عناء، خصوصًا للمرضى كبار السن ممن لا يستطيعون النزول للصيدليات بشكل مستمر، مما يؤثر على أخذهم للعلاج، ويؤثر على حالتهم الصحية بصورة سلبية.