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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الأوبرا تحيى الذكرى 44 لرحيل العندليب

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:38 م
جريدة الدستور
حسن أمين
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تحيى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر الذكرى 44 لرحيل العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وذلك خلال الحفل المقام في الثامنة مساء الخميس ١ أبريل علي المسرح الكبير وتحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي.

يتضمن البرنامج باقة من الروائع التى تعاون خلالها عبد الحليم حافظ مع عمالقة التلحين منها قوللي حاجة - ضي القناديل - يا قلبي يا خالي لمحمد عبدالوهاب ، الحلوة - حلفنى لكمال الطويل، اقول ما قولش - حبيبها لمحمد الموجي، تعالي اقولك - بكره وبعده لمنير مراد ، حبيبتي من تكون لبليغ حمدي، احتار خيالي لحسين جنيد الي جانب باقة من اجمل أغانيه الوطنية.. اداء احمد عفت، نهي حافظ، حنان عصام، محمد حسن، حسام حسني، احمد طارق وعازف البيانو حمادة النجار.

المعروف أن العندليب الأسمر من مواليد محافظة الشرقية عام ١٩٢٩ حيث التحق بمعهد الموسيقي العربية لدراسة التلحين عام ١٩٤٣ ثم عمل في الإذاعة المصرية ثم تعاون مع كبار الملحنين والشعراء فى مصر والوطن العربى منهم كمال الطويل، محمد الموجي، بليغ حمدي، محمد عبدالوهاب، محمد حمزة ونزار قباني الذين قدم معهم أنجح الأعمال التي خلدت في مكتبة الموسيقي العربية منها قارئة الفنجان،  زي الهوي، سواح، موعود،رسالة من تحت الماء وغيرها إلي جانب الأفلام السينمائية والمسلسلات الإذاعية التي حققت له شعبية جماهيرية كبيرة وتوفي الفنان عبد الحليم حافظ في ٣٠ مارس ١٩٧٧.

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