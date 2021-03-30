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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء تقدير قيمة الأرض المنزوعة ملكيتها لخط القطار الكهربائي

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 02:08 م
خط القطار الكهربائي
خط القطار الكهربائي
وائل القمحاوى
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بدأت الهيئة المصرية العامة للمساحة ممثلة في اللجنة العليا لتعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، الثلاثاء، معاينة وتقدير القيمة المبدئية لتعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة لمشروع خط القطار الكهربائي "مدينة السلام-الروبيكي-العاشر من رمضان-العاصمة الإدارية الجديدة" في نطاق محافظتي القاهرة والشرقية.

وقامت اللجنة الاستشارية برئاسة المهندسة رجاء محمد سالم، مدير الإدارة العامة للتثمين بالوجه البحري، وعضوية المهندس عصام إبراهيم، والمهندس أيمن عبدالخالق، والمهندسة دينا ممدوح، لإجراء المعاينة على الطبيعة تمهيدًا لإعداد التقرير النهائي مع الهيئة القومية للاتفاق.

يأتي ذلك تمهيدًا لعرضه على اللجنة العليا لتعويضات محافظة القاهرة طبقًا لقوانين نزع الملكية، وبعد إجراء المعاينة على الطبيعة وإعداد التقرير المطلوب لصرف التعويضات.

يذكر أن الهيئة العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والري، تتحمل مهمة إمداد الحكومة والقطاع العام والخاص والمواطنين بالمعلومات، بالإضافة إلى مسئوليتها عن تنفيذ جميع أنواع القياس والخرائط والشبكات وتعيين حدود الملكية والعقارات اللازمة، بالإضافة إلى صرف التعويضات للمتضريين سواء كانوا أشخاصًا أو هيئات خاصة أو حكومية والبت في نزاعات الأهالي مع بعضهم البعض.

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