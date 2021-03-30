عميد هندسة طنطا: البحث العلمى «أمن قومى»

أكد الدكتور محمد حسين، القائم بأعمال عميد كلية الهندسة بجامعة طنطا ونائب رئيس المؤتمر الدولي لتطورات الهندسة الإنشائية والجيوتقنية، أن البحث العلمي بات قضية أمن قومي، لافتًا إلى أن المؤتمر في نسخته الرابعة يهدف إلى تحقيق الاستدامة وتقديم حلول هندسية لدعم رؤية مصر 2030.وقال ‏عميد هندسة طنطا: إن الاستثمار في البحث العلمي بات مطلبًا رئيسًا في ظل ما يشهده العالم من تطورات متلاحقة، كما أشاد بجهود الدولة المصرية في إطلاق عديد المبادرات ومنها "ادرس فى مصر" لخدمة الباحثين والطلاب الأجانب للدراسة في أقسام وكليات الجامعات المصرية ‏بما يحسن السمعة الأكاديمية الدولية للجامعات المصرية، ويتيح تبادل الخبرات مع كبرى الجامعات والمراكز البحثية الدولية.