مسئولون يابانيون يحذرون من موجة تفشٍّ رابعة لكورونا

حذر عدد من حكام المحافظات اليابانية من أن البلاد قد تكون على شفا موجة رابعة من تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) مع استمرار تزايد أعداد المصابين.ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الثلاثاء، عن حاكم محافظة أوساكا، يوشيمورا هيروفومي، قوله: إن تزايد أعداد الحالات التي يصعب تتبعها والتي تنتشر عبر التواصل المجتمعي ينذر بقدوم موجة رابعة من العدوى.ويعتزم حاكم أوساكا الكائنة غرب البلاد مطالبة السلطات بمنحه تصريح لفرض إجراءات أكثر صرامة لكبح العدوى، وذلك دون اللجوء إلى فرض الطوارئ.وذكرت الشبكة أن العاصمة طوكيو أيضًا تقع بين المناطق التي تشهد تزايدًا مستمرًا في عدد إصابات "كورونا" خاصة بعد رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ شهور.وأشارت الشبكة إلى أن ياماجاتا ومياجي بشمال شرق البلاد تشهد أيضًا تصاعدًا في عدد الإصابات الجديدة، ما دعا السلطات إلى مطالبة المطاعم والأنشطة التجارية بالعواصم بتخفيض عدد ساعات العمل، وأيضًا مطالبة المواطنين بتقليل السفر، والتجمعات غير الضرورية.