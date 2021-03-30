تونس: 53 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تلقي 53 ألفًا و89 شخصًا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد حتى أمس، وهو اليوم السابع عشر من الحملة الوطنية للتطعيم.وأوضحت الوزارة- على صفحتها الرسمية اليوم الثلاثاء- أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم أمس بلغ 4 آلاف و436 شخصًا، وذلك في مختلف مراكز التلقيح الـ25 المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية.وأضافت أن إجمالي عدد الذين سجلوا على منظومة (إيفاكس) التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا بلغ حتى أمس 763 ألفًا و392 شخصًا.وتعطي وزارة الصحة التونسية الأولوية في حملة التطعيم إلي الإطار الطبي، والعاملين بقطاع الصحة، والأشخاص البالغ عمرهم 75 سنة فما فوق.