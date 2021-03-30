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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بدء محاكمة المتهم بخطف وهتك عرض «طفلة المعادي»

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:38 م
محاكمة المتهم
محاكمة المتهم
عادل عبد العال
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بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامى محمود زين الدين، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهم بخطف طفلة المعادي التي تبلغ من العمر 7 سنوات.

كان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، أمر بإحالة المتهم بخطف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات محبوسًا، للمحاكمة الجنائية، حيث استغل حيلة لاستدراج الطفلة إلى عقار قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هى أنه فى ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجنى عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.
بدء محاكمة المتهم بخطف وهتك عرض «طفلة المعادي»
بدء محاكمة المتهم بخطف وهتك عرض «طفلة المعادي»
بدء محاكمة المتهم بخطف وهتك عرض «طفلة المعادي»
بدء محاكمة المتهم بخطف وهتك عرض «طفلة المعادي»

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