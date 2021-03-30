«التعاون الخليجي» والصين يؤكدان ضرورة استئناف مفاوضات التجارة الحرة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، أن جمهورية الصين الشعبية تعد أولوية في التعاون لدى مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى اهتمام وحرص مجلس التعاون على استئناف المفاوضات والوصول إلى اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين والحرص على تعزيز التعاون المشترك بين بما يخدم المصالح المشتركة لاسيما وأن الصين تعتبر الشريك التجاري الأول لدول المجلس.جاء ذلك خلال استقباله سفير الصين لدى المملكة العربية السعودية تشين وي تشينج، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بالرياض، حيث تم مناقشة نتائج الزيارة التي قام بها "وانغ يي" مستشار الدولة وزير خارجية الصين، لمقر الأمانة العامة في 24 مارس الجاري، وأهمية متابعة الموضوعات التي تم طرحها خلال الزيارة.كما تم بحث آخر التطورات على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الاهتمام المشترك وبما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.من جهته، أعرب السفير الصيني عن اعتزازه بالتعاون بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، معربًا عن تقديره للأولويات التي أولاها مجلس التعاون لمفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين.