مسئول أوروبي ينفى قرب التوصل لاتفاق مع بريطانيا بشأن اللقاحات

نفى مسئول أوروبي اليوم الثلاثاء، قرب توصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق مع بريطانيا بشأن إمدادات اللقاحات ضد فيروس كورونا، وهو عكس مع ذكرته تقارير إعلامية.كانت صحيفة "التايمز" البريطانية ذكرت السبت الماضي أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على وشك التوصل لاتفاق بشأن اللقاحات.وقالت الصحيفة إن الاتحاد الأوروبي سوف يوافق على عدم حظر تصدير لقاح فايزر-بيونتيك لبريطانيا، كما كان هدد في السابق.وأضافت أن بريطانيا بدورها سوف تلتزم بالتخلى عن بعض شحنات لقاحات أسترازينيكا في هولندا التي تم تخصيصها للمملكة المتحدة.وقال مسئول أوروبي: إنه لم يتم مناقشة قضية موقع الإنتاج الهولندي هاليس الذي تمت الموافقة عليه رسميًا الأسبوع الماضي، والذي يعتمد عليه الاتحاد الأوروبي من أجل إمدادات اللقاحات.