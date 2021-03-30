صحة الفيوم: تغطية 89% من المستهدف تطعيمهم فى حملة شلل الأطفال

استقبل الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، الدكتورة هانم عبدالرءوف مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة، والفريق المرافق لها إبراهيم عادل، ووائل صابر، بحضور الدكتور عماد الدين حسن مدير عام ادارة الطب الوقائى بالمديرية، ومديري الإدارات الصحية وفرق الإشراف بالمديرية.وقال الدكتور حاتم جمال: إن نسبة التغطية بلغت ٨٩,٧٣٪ من إجمالى المستهدف تطعيمهم حتى اليوم الثاني من الحملة من خلال 1884 فريقًا طبيًا، 205 فرق ثابتة بالمركز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، و1679 فريقًا متحركًا من بيت لبيت، بمراكز ومدن المحافظة.