أمن البحر الأحمر يستخرج تصاريح أمنية للعمالة المقيمة بالمحافظة

بدأت إحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة الداخلية ومديرية أمن البحر الأحمر، اليوم، في تلقي طلبات تسجيل الشركات العاملة بالقطاع السياحي والسفاري وغيرها، لاستصدار التصاريح الأمنية للأفراد العاملين بتلك الشركات.وأكد مصدر أمني بمديرية أمن البحر الأحمر، أنه يتم تسليم استمارات التصاريح الأمنية للشركات ويتم ملؤها وتسليمها للشركة المتعاقدة مع الوزارة ومقرها بمول شدوان أمام نادي ظباط الشرطة بالغردقة.وأضاف المصدر لـ"الدستور"، أنه يتم استخراج التصاريح لحصر العمالة بالمحافظة وتسهيل إجراءات دخولهم للمدن السياحية بموجب هذا التصريح، لافتًا إلى أن التصريح الأمني يساهم في تخفيف التكدس على الكمائن وتسهيل الإجراءات للمواطنين وتقليل النفقات لهم، ويتم من خلاله الاستعلام عن جميع العاملين المقيمين والمؤقتين بالمحافظة.