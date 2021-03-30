الهجرة العراقية والهجرة الدولية تبحثان آلية دعم الأيزيديات الناجيات من قبضة داعش

بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق جابرو، مع وفد منظمة الهجرة الدولية، وعدد من الناجيات الأيزيديات، آلية دعم الشريحة الأيزيدية سيما الناجيات من قبضة عصابات داعش الإرهابية.وذكرت الوكالة الوطنية العراقية، أن اللقاء تناول بحث آلية دعم الشريحة الأيزيدية سيما الناجيات من قبضة عصابات (داعش) الإرهابية، وكيفية إعادة أبناء هذا المكون الأصيل إلى مناطقهم، وإعادة إعمار وتأهيل البنى التحتية في مناطقهم وتشييد وترميم دورهم المهدمة وتوفير سبل العيش الكريم لهم.وأكدت الوزيرة العراقية أن اللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين والخاصة بدعم النساء الناجيات من الأيزيديات وغيرهن اللواتي كن بقبضة تنظيم داعش الإرهابي، وقامت بتقديم المساعدات اللازمة لهن مع منحة مالية قدرها مليوني دينار لكل ناجية مسجلة ضمن قاعدة بيانات الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية وحكومة إقليم كردستان.من جهته، أشاد وفد المنظمات بدور الوزارة وما قدمته لخدمة النازحين منذ بداية أزمة النزوح، مثمنين في الوقت ذاته جهود الوزيرة بالإسراع في دعم هذه الشريحة المظلومة، من خلال تأمين الاحتياجات الضرورية لهم وزياراتها المتكررة لهم وسعيها الدؤوب لحل مشاكلهم.