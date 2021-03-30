محافظ شمال سيناء يناشد المواطنين بسرعة التصالح فى مخالفات البناء

ناشد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة المواطنين بسرعة التقدم بطلباتهم للتصالح فى مخالفات البناء ودفع جدية التصالح بمجالس المدن والاستفادة من التيسيرات المقدمة من الدولة بهذا الشأن.وشدد المحافظ - في تصريحات اليوم الثلاثاء - على إنهاء اجراءات طلبات التصالح في مخالفات البناء قبل نهاية مارس الجاري، والاستفادة من الفرصة التي اعطتها الحكومة للمواطنين بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم القانونية قبل انتهاء المدة المحددة، مشيرا إلى عدم مد العمل بقانون التصالح مرة أخرى، مؤكدا أن هذا موعد نهائي.ووجه المحافظ رؤساء مجالس المدن بتقديم كافة التيسيرات خلال الساعات الأخيرة، وسرعة تفعيل اللجان الفنية ولجان البت في التصالح في مخالفات البناء والانتهاء من فحص الطلبات المقدمة، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ممن لم يتقدموا بطلبات التصالح فى مخالفات البناء بعد انتهاء الموعد المحدد وفرض هيبة الدولة.وكانت المحافظة قدمت تيسيرات كبيرة أمام المواطنين بهذا الخصوص، فتم تخفيض قيمة سعر المتر المسطح للمباني المخالفة مقابل التصالح بنسبة 50%، كما تم تحديد مبلغ 50 جنيها لمتر المسطح للمبانى المخالفة مقابل التصالح للمساحات حتى 100 متر في جميع مراكز المحافظة الستة.