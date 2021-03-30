إندونيسيا تعتزم تقديم حوافز جديدة لتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة

تعتزم إندونيسيا هذا العام تقديم تشريعات وقواعد تهدف إلى تعزيز تطوير الطاقة المتجددة وتحديد سعر للانبعاثات الكربونية، للمساعدة في الحد من الانبعاثات.ولفتت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن التحركات التي تتخذها إندونيسيا، التي تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، كما أنها أكبر مصدّر للفحم الحراري في العالم، تأتي مع تصاعد الضغوط على مستوى العالم للحد من الانبعاثات الكربونية لتجنب التداعيات الأكثر سوءا على المناخ.وقال سوجينج سوبارووتو، رئيس اللجنة البرلمانية المسؤولة عن قطاعي الطاقة والبحوث، إن الحكومة تهدف إلى تمرير تشريع في أكتوبر يحدد شروط الاستثمار والحوافز، للمساعدة في إتاحة أسعار الطاقة المتجددة بأسعار معقولة.