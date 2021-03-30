بمناسبة ذكرى «يوم الأرض».. الاحتلال يقمع مسيرة فلسطينية شمال نابلس

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مسيرة فلسطينية بمناسبة الذكرى الـ45 ليوم الأرض، في بلدة سبسطية شمال نابلس.وقالت مصادر محلية - لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إن قوات الاحتلال استهدفت المشاركين في المسيرة بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.وكانت الفعاليات الوطنية في المحافظة دعت إلى إحياء ذكرى يوم الأرض من بلدة سبسطية؛ بسبب ما تتعرض له من انتهاكات ومحاولات الاحتلال للسيطرة على الموقع الأثري فيها.