الإمارات تُدين محاولات «الحوثي» استهداف المدنيين في السعودية

أدانت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، محاولات ميليشيات الحوثي استهداف المدنيين في المملكة العربية السعودية بطائرتين مفخختين.وأعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن أن التحالف تمكّن من اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين، أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية.وأشار المتحدث الرسمي، إلى استمرار محاولات ميليشيا الحوثي باستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مبينًا في الوقت نفسه أن التحالف سيتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين، وفق القانون الدولي الإنساني.وأوضح التحالف أنه تم اعتراض إحدى الطائرتين بالأجواء اليمنية والأخرى قبل محاولة استهداف المدنيين بجازان.