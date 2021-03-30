«سوء الطقس» يلغي رحلات البالون الطائر بالأقصر

أكدت مصادر مطلعة بمطار الأقصر الدولي، إلغاء رحلات البالون الطائر بمحافظة الأقصر اليوم وغدًا، نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة حاليًا.وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السلطات المختصة بمطار الأقصر الدولي قد تلقت إخطارًا من هيئة الأرصاد الجوية تفيد بسوء الأحوال الجوية خلال الفترة الحالية، وعلى الفور تم إخطار كل شركات البالون الطائر بإلغاء الرحلات اليوم وغدًا، مشددة على أنه فور استقرار الأحوال الجوية سيتم إعادة تشغيل وتسيير رحلات البالون الطائر بسماء محافظة الأقصر.