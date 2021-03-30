محافظ بورسعيد: أبناء مصر سطروا ملحمة جديدة بتعويم السفينة الجانحة

أكد محافظ بورسعيد أن العاملين بهيئة قناة السويس سطروا ملحمة جديدة فى تاريخ مصر من خلال نجاح جهودهم فى تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس، التى كانت محل حديث العالم أجمع خلال الأيام السابقة، مؤكدًا أنهم أثبتوا للعالم أجمع قدرتهم على مواجهة التحديات، بعدما نجحوا فى تعويم السفينة الجانحة، معربًا عن فخره بالتحدى والصمود والإرادة التى جعلت العاملين بهيئة قناة السويس يواصلون الليل بالنهار لسرعة إنجاز مهمة تعويم السفينة الجانحة، لافتًا أن هذا العمل ليس بجديد على أبناء مصر وعمالها الذين حفروا مجرى قناة السويس بأرواحهم الذكية ودائمًا يسطرون الملاحم التاريخية الذى يذكرها العالم.وأوضح محافظ بورسعيد أن قناة السويس التى تعد شريان الحياة للعالم أجمع تمتلك أمهر العاملين من الفنيين والمهندسين المصريين بقيادة الفريق أسامة ربيع رئيس قناة السويس، لافتًا إلى أن عمال مصر أثبتوا للعالم أن مصر آمنة ليطمئنوا على مسار بضائعهم التى تمر خلال هذا المحور الملاحى المهم، موجهًا الشكر لكل عامل وفنى ومهندس أسهم فى هذا نجاح هذه المهمة الصعبة.