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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«نقل النواب» تدرس معالجة طرق الريف في الغربية والدقهلية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:24 م
جريدة الدستور
منى هيبه
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تناقش لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الثلاثاء، عدد من طلبات الإحاطة حول مشكلات الطرق في عدد من المحافظات، في اجتماعيين متتاليين عقب الجلسات العامة.

وتتناول اللجنة خلال اجتماعها طلب إحاطة مقدم من النائب مصطفي أبوزيد بشأن الحاجة إلى رفع كفاءة الطريق من زفتى إلى قرية حنون ومن قرية حنون إلى طريق "زفتى-طنطا" القديم بمحافظة الغربية، وكذلك الحاجة إلى إدراج المرحلة الثانية من طريق "طنطا-السنطة-زفتى" الجديد بطول 11 كم بخطة العام المالي الحالي.

وفي ذات السياق، تستكمل اللجنة النظر في الطلب المقدم من النائب وحيد قرقر، حول الحاجة إلى توسعة ورفع كفاءة طريق 99 الحربي الذي يربط بين مركزي شربين وبلقاس بمحافظة الدقهلية، وكذلك إنشاء محور آخر في المسافة من بلقاس والمعصرة حتى حدود الجرايدة بمحافظة كفر الشيخ.

كما يتناول الاجتماع دراسة الطلب المقدم من النائب نادر عبده صديق، بشأن الحاجة إلى ازدواج طريق المريوطية من سقارة حتى العياط بمحافظة الجيزة.

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