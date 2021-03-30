توفيت بكورونا.. «الأطباء» تنعى فرحة الشناوي أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية

نعت النقابة العامة للأطباء الدكتورة فرحه الشناوي أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بطب المنصورة وعضو مجلس النواب وعميد كلية طب المنصورة الأسبق ونائب رئيس جامعة المنصورة الأسبق، والتى توفيت إثر الإصابة بكوڤيد 19.وقالت النقابة أن الشهيدة هي رقم 421 بين الأطباء الذين توفوا نتيجة للإصابة بفيروس كورونا.وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الإثنين، عن خروج 455 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 153630 حالة حتى اليوم.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 689 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.