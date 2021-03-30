أسرة البابا يوحنا بولس للمغتربين تنظم لقاءها الأول للجامعات

افتتحت أسرة البابا يوحنا بولس الثاني للمغتربين، التابعة للكنيسة الكاثوليكية بمصر، اللقاء الأول بالفصل الدراسي الثاني للجامعات، وذلك بصلاة القداس الإلهي تحت رعاية الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، وعقب صلوات القداس الإلهي اجتماع مع الشباب، لمعرفة متطلباتهم من موضوعات الفترة القادمة في الاجتماع.بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.