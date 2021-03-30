كورونا يغلق 405 مساجد في السعودية حتى الآن

أغلقت السعودية، اليوم الثلاثاء، 9 مساجد مؤقتًا في 7 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 51 يومًا 405 مساجد، تم فتح 382 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.وأوضحت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد- وفقًا لوكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء- أن المساجد المغلقة مسجدان في منطقة مكة المكرمة تم رصد حالتي إصابة بها، ومسجدين بمنطقة الباحة تم رصد حالتي إصابة بها، ومسجد بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الرياض بمعدل إصابة لكل مسجد.وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح مسجد واحد بمنطقة تبوك، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة، داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة المصلين.