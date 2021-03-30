صحة قنا تنظم قافلة طبية شاملة بقرية خزام ضمن «حياة كريمة»

نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة قنا، قافلة طبية مجانية شاملة، بقرية خزام التابعة لمركز قوص، ضمن فاعليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا، لدعم مستوى الخدمات الصحية بمختلف مراكز وقري المحافظة، وذلك في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.وأوضح محافظ قنا، أن القافلة شهدت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، للكشف الطبي في نحو ٧ تخصصات طبية مختلفة، من خلال الكشف الطبي علي ١١٣٣ مواطنا مجانا بواقع " ٣٢٣ حالة اطفال، ٢٥٦ عظام، ٢٣٥ باطنة، ١٧٤ جلدية، ٥٨ نساء، ٤٩ جراحة، ٣٨ تنظيم الأسرة"، فضلا عن عقد ندوات لتوعية المواطنين بكيفية التعامل مع فيروس "كورونا" المستجد، وحماية أنفسهم منه، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولي بالرعاية، عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.‏‪ ‬ومن جانبه، أشار الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إلى أن القافلة الطبية لم يقتصر دورها على تقديم الخدمات الطبية والصحية فحسب، بل جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحضور ٨٢ مواطنا، وسط تطبيق قواعد التباعد الصحي والاجتماعي.وأضاف تواضروس أن القافلة ضمت ٧ تخصصات طبية بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية، مشيرًا إلى أنه تم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.