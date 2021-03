صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»

الرابعة عصرًا من يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس، كان هذا موعد تحرك السفينة التي جنحت في الممر الملاحي لقناة السويس، وتسببت معها في أزمة عالمية وليس مصرية فقط، وهذا التوقيت وهذا التاريخ هو نفس موعد احتفال علي عوامي، صاحب أشهر صورة لانتصار قناة السويس."العوامي" يتحدث إلى "الدستور" عن زملائه بالجهود المتواصل على مدار أسبوع كامل لإعادة تعويم هذه السفينة من جديد دون أي خسائر لها وللقناة."هذا المشروع لم يك لشخص بعينه وإنما ملحمة تاريخية للعاملين في قناة السويس قدرنا نحققها"، بهذه الكلمات يبدأ عوامي، فني ميكانيكا ديزل للكراكة مشهور، المسئول عن صيانة المعدات الميكانيكة، في سرد تفاصيل الأحداث التي مرت عليهم خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز الذي تمكنا من تحقيقه كان بفضل ربنا سبحانه وتعالى أولًا ثم الجهود المبذولة من كل فرد ضحى بوقته ومجهوده فوق العادة ليتمكن من تحقيق هذا الإنجاز.وتابع: "كنا كلنا على يد رجل واحد، كنا مجموعة تروس بتكمل بعضها"، لافتًا إلى أنه "منذ سماع خبر جنوح السفينة العمالقة، تم تكليفنا أن نعمل أسفل المركب الجانحة، وكان أول شعور ينتابنا شعور الخوف لأن لأول مرة نتعرض لهذا الموقف، وأول مرة في التاريخ أن يحدث تكريك أسفل مركب في عرض البحر بهذا الشكل، والكراكة التي نعملها عليها ليست صغيرة، مضيفًا: "بمجرد وصولنا عند المركب الخوف انتابنا أكثر والرهبة لأننا رغم عملنا بأكبر كراكة في الشرق الأوسط عندما ذهبنا بجانب المركب كنا واقفين بجانب السفينة كحاجة ضئيلة جدًا".وواصل: "بعد مرور أسبوع كامل نجحت هيئة قناة السويس في إعادة تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة بقناة السويس سالمة؛ في خطوة هامة نحو عودة الحركة لأحد أكثر ممرات التجارة أهمية في العالم، بجهود مصرية كان هدفها توسيع نطاق التكريك التجريف والحفر، بمنطقة مقدمة السفينة الجانحة؛ عبر إزالة جوانب القناة، للوصول بها إلى عمق 18 مترًا، لتسهيل عملية تعويمها".وكانت سفينة الحاويات البنمية "EVER GIVEN" التي تتبع الخط الملاحي "EVER GREEN"، ويبلغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترًا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن، قد جنحت صباح الثلاثاء الماضي، انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظرًا لمرور البلاد بعاصفة ترابية، وأسفر الحادث عن تشكّل طابور طويل من السفن العالقة على الممر المائي.وواصل: "كنا نعمل أسفل هذه المدينة الكاملة بحجمها العملاق، وكنا بالبلدي شايلين روحنا على إيدينا، وفي أي وقت معرضين لخطر في أي وقت لأن الكراكة كانت ملاصقة للسفينة، ونعمل على عمق 15 مترًا، والحمولة الثانية كانت على عمق 18 مترًا، ولأول مرة في التاريخ أن يتم عمل تكريك لمركب بدون تفريغها، فهذا هو الإنجاز الذي استطاعت هيئة قناة السويس تحقيقه، وهو الإنجاز الذي كان يتحدث عنه العالم أجمع، لأن تفريغها كان سيأخذ شهور ولا يوجد مساحة للتفريغ لعدم وجود ميناء أو أوناش فكان الموضوع في غاية الصعوبة، وكنا أول ناس في مواجهة هذا الخطر".وعن الساعات الأخيرة لبداية تعويم سفينة ايفر جيفن، قال "عوامي": "في هذا اليوم بدأنا التكريك تحتها كل محاولة كنا نتعلم منها للتعويض في المحاولة التي تاليها حتى تمكنا من التكريك على عمق 18 مترًا، وبدأنا تعويم في ليلة 29 مارس في الثالثة فجرًا، وتمكنا من جعل أسفل المركب مياه، وتمكنت القاطرات من الدخول والاشتباك لمحاولة تحريك السفينة لحين خروجها اول مرة من الشحط الكامل، بنسبة 80%، وكانت هي النسبة العظمى، وانتظرنا لحين وضع المياه والرياح معنا وانتشرت شائعات أن المركب جنحت تاني وهو ما لم يحدث".