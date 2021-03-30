مالي توافق على استخدام لقاح «سبوتنيك V» الروسي

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة موافقة جمهورية مالي على استخدام لقاح "سبوتنيك V".وأوضح الصندوق الروسي، في بيان أوردته، أن الموافقة جاءت وفق إجراءات الترخيص للاستخدام في حالات الطوارئ، لتصبح بذلك مالي الدولة الـ58 التي اعتمدت اللقاح الروسي.ويحتل "سبوتنيك V" المرتبة الثانية عالميًا "بعد لقاح أسترازينيكا البريطاني السويدي" من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها من الجهات المنظمة الحكومية.ويتجاوز إجمالي عدد سكان الدول التي اعتمدت اللقاح الروسي 1.5 مليار نسمة.