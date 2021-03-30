ألمانيا تعتمد إجراءات أكثر صرامة على حدودها البرية

أعلن وزير الداخلية الألماني "هورست سيهوفر" أن البلاد ستكثف ضوابطها على طول حدودها البرية، لاسيما مع فرنسا والدانمارك وبولندا؛ للتأكد من حصول كافة المسافرين الذين يصلون إلى البلاد اختبار سلبي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وقال "سيهوفر" في مؤتمر صحفي - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء - إنه "بغض النظر عن المكان الذي تصل منه سواء من بولندا أو فرنسا أو الدنمارك، يجب أن يتوقع الجميع إجراء فحص كورونا"، موضحا أنه ستتم عمليات الفحص على الأراضي الألمانية بعد عبور المركبات إلى البلاد.وكانت ألمانيا قد أعلنت في وقت سابق اعتزامها زيادة إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد حتى 6 ملايين جرعة أسبوعيا.يذكر أن مفوض الحكومة الألمانية لإنتاج اللقاحات "كريستوف كروب" قال إنه بحسب تقديراته في مايو المقبل، يمكن الوصول إلى إنتاج 6 ملايين جرعة أسبوعيا، وقد ينمو هذا العدد في المستقبل.