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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مجلس النواب يدرج استجوابا ضد وزير الإعلام بجلسته لتحديد موعد مناقشته

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:21 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أدرج مجلس النواب، ملحق لجدول أعمال الجلسة الخامسة والثلاثين، المنعقدة اليوم الثلاثاء، ويتضمن استجوابا لتحديد موعد للمناقشة موجه لوزير الدولة للإعلام من العضو نادر مصطفى، بشأن التقصير والفشل في آداء مهام منصبه المكلف بها كوزير للدولة للإعلام، واستمرار ارتكابه لمخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بالمخالفة للدستور والقانون، حسبما ورد فى الاستجواب.

كما يتضمن ملحق الجلسة، مناقشة تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع "شراكة لخلق الوظـائف ودعم المشـاريع الصغيرة والمتوسطة" في مصر، المُوقعة في القاهرة بتاريخي 23122020 و24122020، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 109 لسنة 2021، وطريقة إقرار الموافقة على اتفاق منحة بين مصر وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشي فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 29122020، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 110 لسنة 2021.

وكذلك طريقة إقرار الموافقة على اتفاق قرض بين مصروالبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 2412021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2021.

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