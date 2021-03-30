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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الوكيل: قناة السويس بوابة العبور الآمنة للتجارة العالمية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 02:27 م
أحمد الوكيل رئيس
أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية،
هبه عويضه
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ثمن أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، الجهود التاريخية التي بذلت من الفرق العاملة بقناة السويس لتعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة "إيفر جيفين" التابعة للخط الملاحي "إيفر جرين" بعد جنوحها خلال عبورها قناة السويس قبل 7 أيام.
وشدد على أن قناة السويس بمثابة الملاذ وبوابة العبور الآمن للتجارة العالمية بالمقارنة بطريق رأس الرجاء الصالح والقرن الإفريقي الذي يكبد السفن المارة قرابة 10 آلاف ميل زيادة في الرحلة، إضافة إلى المخاطر الأمنية مثل القرصنة التي تتعرض لها بعض السفن، وهو ما يؤكد أن استقرار وأمن مصر هو الضمان الفعلي لتدفق وسيولة حركة التجارة العالمية بشكل آمن ودون معوقات أو مخاطر.
واعتبر أن ما حدث هو محنة كشفت منحة، حيث أبرزت الدور الريادي لقناة السويس، في حركة الملاحة والتجارة العالمية التي ظهرت بوادر تأثرها في الساعات الأولى لجنوح السفينة.

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