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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

قصة وأحداث مسلسل «المداح» لحماده هلال.. رمضان 2021

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:45 م
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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يبحث الجمهور بشكل مكثف عن قصة مسلسل المداح للنجم حمادة هلال، ونقدم خلال هذا التقرير لمتابعي الدستور قصة وأحداث العمل المقرر أن يشارك بقوة في السباق الرمضاني المقبل فهو من المسلسلات التي ينتظرها الكثيرون خاصة وأن حماده هلال يقدم خلال المسلسل شخصية جديدة ومختلفة لم يقدمها من قبل.

قصة وأحداث مسلسل المداح

تدور أحداث مسلسل المداح في إطار من التشويق من خلال دراما اجتماعية مشوقة في أحداثها، ويظهر الفنان حمادة هلال خلال أحداث مسلسل "المداح" بشخصية "صابر المداح" وهو شاب ريفى متزوج من الفنانة نسرين طافش، ويدخل فى العديد من المشاكل، حيث يقدم دور منشد ديني يرث من والده موهبة الإنشاد ويقوم المسلسل حول فكرة الإنشاد والابتهالات الدينية وقصة الإنشاد والمنشدين وخلافاتهم مع نقابة الموسيقيين.

ويعد مسلسل عودة جديدة لحمادة هلال للدراما التليفزيونية بعد غياب لمدة عام منذ تقديمه لمسلسل "ابن أصول" في رمضان 2019.

قنوات عرض مسلسل "المداح"

يشهد رمضان هذا العام تنافس عدد كبير من المسلسلات ومنها مسلسل المداح الذي يعرض على عدد من القنوات الفضائية والمنصات حيث تم تسويقه لأكثر من محطة فضائية في مصر والخليج.

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ويعرض مسلسل المداح للنجم حمادة هلال في شهر رمضان على شبكة قنوات دبي وقناة mbc العامة والتليفزيون المصري ومن المحتمل عرض العمل على قناة cbc التابعة لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حيث سيتم الإعلان عن عرضه خلال أيام عقب انتهاء الاتفاقات بين الشركة المتحدة والشركة المنتجة للمسلسل.

أبطال ونجوم مسلسل "المداح"

يشارك في بطولة مسلسل "المداح" عدد كبير من لنجوم منهم حمادة هلال وأحمد بدير وخالد سرحان ونسرين طافش ومحمد عز وجمال عبد الناصر ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان ومحسن منصور ومحمد الصاوي وهادى خفاجة وتامر شلتوت وصبحى خليل وعبير فاروق ومحمود عامر وهايدى رفعت وبسمة ماهر والمسلسل من سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.

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