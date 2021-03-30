وصول «متحرش المعادي» إلى أولى جلسات محاكمته

واصلت الدائرة 24 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقد بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامي زين الدين، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محمد جودت، المتهم بالتحرش بطفلة المعادي في القضية رقم 4056 7 لسنة 2021 جنايات المعادي والمقيدة برقم 171 لسنة 2021 كلي جنوب القاهرة.وتبين أن المتهم خطف بالتحايل الطفلة المجني عليها يارا السيد، بأن استدرجها إلى أحد العقارات قاصدًا إبعادها عن ذويها وأعين الرقباء فتتبعته طواعية إلى حيث أرشدها.واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هتك عرض الطفلة المجني عليها، والتي لم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية بالقوة بأن باغتها باستطالة يده إلى أماكن حساسة بجسدها بمواطن عفتها.