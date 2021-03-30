العثور على جثة شاب داخل مصنع بالغربية

عثر الأهالى على جثة شاب فى العشرينيات من عمره داخل مصنع أبو السباع بمنطقة المشحمة التابعة لدائرة أول المحلة الكبرى.تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بعثورهم على جثة شاب مجهول الهوية ولا يوجد معه أى أوراق تثبت شخصيته، داخل مصنع أبو السباع المهجور.وانتقلت قوة من مباحث قسم أول المحلة إلى موقع البلاغ، وبالكشف الظاهرى على الجثة تبين أنه لا يوجد عليه مظاهر عنف أو إصابات، ويرجح بأن يكون سبب الوفاة تناوله جرعة مخدرات زائدة.وتم نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها، واستخراج تصريح بدفنها، وتحرر محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة.