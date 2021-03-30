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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الغرف التجارية»: حريصون على التأكد بشكل دوري من استقرار أوضاع الأسواق

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:17 م
المهندس إبراهيم العربي
المهندس إبراهيم العربي
دعاء أبو العزم
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قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن العالم شهد ظروف استثنائية منذ الموجة الأولى لانتشار فيروس كورونا المستجد، ما فرض متطلبات صحية جديدة ليس فقط على ما يتم تداوله من أغذية وإنما أيضا خلق طلب متزايد على المكملات الغذائية ومنتجاتها لما تشكله من أهمية لرفع قدرات الجهاز المناعي لمواجهة المخاوف الصحية العالمية.

وأضاف "العربي"، أن "الظروف الراهنة فرضت توفير هذا النوع من المنتجات، وبين التأكد من تطابق مواصفات تلك المنتجات مع الاشتراطات الصحية والتشريعية لتداولها بالأسواق".

وتابع: "حريصون على عقد اجتماعات دورية للتأكد من استقرار أوضاع الأسواق وعدم لجوء المستهلك من دون وعي لمنتجات قد تضر به أو فتح باب لضعاف النفوس من استغلال الطلب المتزايد بتوفير منتجات غير صحية".


جاء ذلك خلال اجتماع عقد بحضور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، وعلى عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية

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