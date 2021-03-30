العالم يواصل إشاداته بتعويم «إيفر جيفن»: مصر أكبر من المحن

تتوالى الإشادات الدولية والعربية بنجاح الجهود المصرية في إعادة تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة "إيفر جيفن" العالقة بقناة السويس منذ الثلاثاء الماضي، وإعادة حركة الملاحة بمجرى القناة إلى سابق عهدها.وكانت هيئة قناة السويس أعلنت عن وصول السفينة الجانحة‬ إلى بحيرات الإسماعيلية‬، بعد نجاح تعويمها، وهو ما مهد لعودة حركة الملاحة بصورة طبيعية داخل القناة توقفها لمدة 6 أيام.وقال رئيس الهيئة، الفريق أسامة ربيع، إنه لأول مرة في تاريخ البحرية في العالم يتم تعويم سفينة بهذا الحجم وهذه الحمولة، دون الحاجة إلى تفريغ حمولتها.- البنتاجون: مصر أنجزت عملا مذهلا في قناة السويسأشاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، جون كيربي، بجهود الحكومة المصرية في إعادة تعويم السفينة "إيفر جيفن" وإعادة فتح قناة السويس لحركة الملاحة البحرية مرة أخرى، قائلا أن مصر "أنجزت عملا مذهلا" بتعويم السفينة العملاقة التي جنحت في قناة السويس.ووفقا للموقع الرسمي لوزارة الدفاع الأمريكية، قال كيربي خلال مؤتمر صحفي مساء أمس: "أود أن أقول إننا نريد أن نثني على السلطات المصرية، فقد بذلت جهد شاقا لتحرير هذه السفينة. من الواضح أنها قامت بعمل مذهل لإخراج سفينة الحاويات من ضفة القناة، وإعادة تعويمها مرة أخرى. أعتقد أنهم يستحقون الكثير من الفضل في ذلك."وردا على سؤال أحد الصحفيين حول تأثير قناة السويس على حركة الملاحة العالمية: قال كيربي "بالطبع العالم كله تأثر بتوقف حركة الملاحة في قناة السويس لأنه ممر مائي حيوي للغاية، لذلك فأن إعادة حركة الملاحة في القناة يجعل الوضع أفضل بالنسبة للجميع".وأردف قائلا: "المصريون أنجزوا عملا مذهلا بتحرير السفينة العملاقة هناك نحن نهنئهم على نجاحهم".- فاينانشيال تايمز: مصر واجهت أصعب تحدي وقت السلمأشادت صحيفة" فاينانشيال تايمز" البريطانية بنجاح الجهود المصرية في إعادة تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة "إيفر جيفن" العالقة بقناة السويس منذ الثلاثاء الماضي، وإعادة حركة الملاحة بمجرى القناة إلى سابق عهدها.وقالت الصحيفة ان قناة السويس بالنسبة للمصريين لم تكن فقط مصدرا للعملة الأجنبية المهمة للاقتصاد، ولكنها رمز السيادة التي ضحي لأجلها الآلاف بأرواحهم في حروب.وأضافت في تقريرها ان "القناة بالنسبة لمصر هي المكان الذي تتلاقي فيه المصالح الاقتصادية والفخر الوطني" وسلطت الضوء على احتفال المصريين بحل أزمة السفينة الجانحة في القناة وإعادة حركة الملاحة البحرية إلى سالف عهدها.ولفتت الصحيفة إلى أنه علي مدار أكثر من نصف قرن، استطاع مرشدو القناة المصريون إبقاء الحركة بقناة السويس علي معدل السير بسلاسة، وتحدوا توقعات القوي الاستعمارية عندما أممت مصر الشريان التجاري الحيوي في عام 1956، لذلك عندما جنحت سفينة الحاويات الضخمة إيفر جيفن الضخمة في القناة، كانت مسألة تحريكها "فخرا وطنيا".وبينت انه "مع تراكم مئات السفن الكبيرة عند مدخل الممر المائي، وهو محور للتجارة العالمية، واجهت سلطات القناة المصرية أصعب تحدي في وقت السلم، وهو التحدي الذي ترتبط فيه كل من المصالح الاقتصادية للبلاد ومكانتها الوطنية".وأشارت الصحيفة إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد نجاح جهود تعويم السفينة حيث قال" إن المصريين أثبتوا اليوم أنهم علي قدر المسئولية دوما، وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم ستظل شاهدا أن الإرادة المصرية ستمضي إلي حيث يقرر المصريون".ونقلت الصحيفة عن مصطفي كمال السيد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة قوله" إن هيئة القناة السويس في مقدمة مؤسسات الدولة التي تعمل جيدا"، لافتا إلي أنه منذ إعادة افتتاح القناة في عام 1975، بذلت مصرا جهودا كبري لتوسيع وتعميق القناة. وفي عام 2015، حفرت مصر قناة موازية بطول 35 كيلومتر من أجل توفير خط جديد والسماح بعبور في اتجاهين في مشروع قيمته 8 مليارات دولار تم تمويله بسندات عامة.- نيويورك تايمز: العمال والمهندسين المصريين كانوا في سباق ضد الزمناحتفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بنجاح مصر في إعادة تعويم السفينة قائلة إن عملية الإنقاذ التى تمت لتحريك السفينة الجانحة فى قناة السويس، تعد "واحدة من أكبر العمليات وأكثرها كثافة فى التاريخ الحديث."وأكدت الصحيفة أن جيش العمال والمهندسين وقادة القاطرات وعمال الإنقاذ الآخرين كانوا يعلمون "على قدم وساق وبدا أنهم فى سباق ضد الزمن"، مشيرة إلى استمرار جنوح السفينة كان يضع سلاسل الإمداد العالمية فى أزمة كاملة.-التايمز: نجاح مصر في تعويم السفينة بعث بشعور كبير بالارتياحأشادت صحيفة التايمز البريطانية، بجهود مصر في إعادة تعويم السفينة الجانحة قائلة أن بمجرد تحريك السفينة وإبعادها عن ضفتى القناة، بعث ب" شعور هائل بالارتياح" مع استئناف حركة المرور فى قناة السويس ليلة أمس.وذكرت الصحيفة أن نجاح عملية تعويم السفينة شارك فيها 15 قاطرة بمساعدة المد، ما ساعد على تحرير مؤخرة السفينة بالكامل أمس.- رئيس البرلمان العربي: إعادة تعويم السفينة يثبت للعالم أجمع كفاءة ومهنية وجدارة الإدارة المصريةمن جهته، هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي قيادة وحكومة وشعب مصر بهذا الإنجاز العظيم، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلتها البلاد، لإنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس، والتي أسفرت عن عودة حركة الملاحة الدولية إلى مسارها الطبيعي مرة أخرى بالقناة.كما ثمن العسومي الاهتمام الكبير الذي حظيت به الأزمة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه بتسخير كافة الإمكانيات لحل الأزمة في أقصر وقت ممكن.وأضاف أن "إعادة تعويم السفينة بأيادي مصرية وفي هذا الوقت القياسي، رغم كافة التعقيدات الفنية التي أشارت إليها التقارير الدولية والتي توقع بعضها أن تستمر الأزمة لفترة طويلة، يثبت للعالم أجمع كفاءة ومهنية وجدارة الإدارة المصرية في التعامل مع هذا النوع من الأزمات".وأعرب عن خالص شكره وعظيم تقديره لكافة السواعد المصرية التي ساهمت في حل هذه الأزمة، التي أعادت التأكيد على الأهمية الإستراتيجية الكبرى التي يحظى بها مجرى قناة السويس بالنسبة للاقتصاد العالم.- الإمارات: مصر أكبر من المحناحتفت صحيفة "البيان" الإماراتية اليوم الثلاثاء، بنجاح جهود مصر في تحريك السفينة العملاقة، وإعلان عودة الملاحة في القناة إلى طبيعتها، مؤكدة أن تضامن الإمارات مع مصر هو "موقف دائم وثابت وكانت جاهزة ومستعدة للدعم والمساندة وعلى ثقة أن أيدي أبناء مصر قادرة على انتشال ما هو أثقل وأعظم من عبارة جانحة".وذكرت الصحيفة، في افتتاحيتها تحت عنوان "مصر أكبر من المحن"، أن حادثة جنوح العبارة العملاقة في مجرى قناة السويس واحدة من التفاصيل التي تتعرض لها الدول والمشاريع الوطنية العملاقة، لكن إرادة مصر وكفاءتها، ومؤسساتها المعنية، كانت عند مستوى التوقعات، ونهضت بالمسئولية، وأنجزت المهمة، فمصر أكبر من المحن.وأضافت الصحيفة أن الإمارات ترى أن العبرة الأساسية التي تجسدها هذه الحادثة لا تكمن في جنوح العبارة العملاقة، ولكن في قدرة الدولة المصرية ومؤسساتها على التعامل مع هذه الحادثة العارضة، وتمكنها من ضمان سلامة المرور في هذا الممر الاستراتيجي العالمي، وهو ما تجسد بإعلان هيئة قناة السويس عودة الملاحة في القناة إلى طبيعتها، بعد نجاح جهودها في تحريك السفينة البنمية، وهذا بالطبع تحدٍ كبير، وتنفيذه والتغلب عليه، يثبت عافية مصر ومؤسساتها.وتابعت أن الإمارات، التي وقفت مساندة للشقيقة مصر في محطات مفصلية ولحظات تاريخية، كانت قلبًا وقالبًا مع البلد الشقيق، جاهزة ومستعدة للدعم والمساندة، وكانت على ثقة أن أيدي أبناء مصر قادرة على انتشال ما هو أثقل وأعظم من عبارة جانحة وهذا ما أكدته التجربة.