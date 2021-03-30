«القضية 404».. تفاصيل أول مسلسل لذوي القدرات الخاصة في رمضان

تستعد مبادرة "عالم موازي" للاهتمام بذوي القدرات الخاصة لعرض أول فيلم أبطاله من ذوي القدرات الخاصة، وهو "القضية ٤٠٤"، المقرر عرضه في رمضان ٢٠٢١.وقال محمد الأنصاري، مخرج المسلسل، إن المسلسل يتكون من ٢٠ شخصًا جميعهم من ذوي القدرات الخاصة، ويحكي عن ١٢ قضية خاصة بذوي القدرات الخاصة وسوف يتم عرضه على "اليوتيوب".وأضاف "الأنصاري"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن من أهم القضايا التي سيتم مناقشتها في المسلسل هي قضية الاستغلال لهولاء الأشخاص، مشيرًا إلى أنه يتمني أن ينال المسلسل إعجاب المشاهدين، حيث إنه أول مسلسل على مستوى العالم العربي يركز على ذوي القدرات الخاصة.