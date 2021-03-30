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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إدراج 2185 مشروعًا خدميًا فى المنيا ضمن «حياة كريمة»

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 02:09 م
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
المنيا ـ على حسين
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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي أطلقه عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يستهدف تطوير 192 قرية بـ757 تابعًا، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهي أبوقرقاص، ملوي، العدوة ومغاغة، وديرمواس بتكلفة تصل تقريبًا إلى 22 مليار جنيه، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.

وأكد المحافظ أن مشروع تطوير الريف المصري يعد أحد أهم المشروعات القومية العملاقة خاصة أنه سيُحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ التنمية في مصر، فالمشروع يستهدف إحداث تطوير شامل للقرى في كل المجالات سواء كانت اجتماعية واقتصادية وعمرانية بهدف تحسين جودة حياة أهل القري بمشاركتهم الفعلية، لتجد كل قرية نصيبًا عادلًا من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة والمشروعات الاقتصادية.

وأضاف المحافظ أن إجمالي المشروعات المزمع تنفيذها بالمراكز الخمسة يصل إلى 2185 مشروعًا منها309 مشروعات بقطاع الري والكبارى،115 مشروعا بقطاع الصحة،170 مشروعا بقطاع النظافة وتدوير المخلفات، 92 مشروعا بقطاع الطب البيطري،156مشروعا بقطاع التعليم والأبنية لتعليمية،93 مركزا للشباب،4 مكاتب بريد، 174 مشروع بقطاع السنترالات والاتصالات،18 مشروعا بالدفاع المدني، و204 بقطاع الصرف الصحي و225 بقطاع مياه الشرب،189مشروعا بالغاز الطبيعي،181 مشروعا بقطاع الطرق والنقل، 186 مشروعا بقطاع الكهرباء والإنارة،63 مشروعا لدعم الوحدات المحلية،6 مشروعات بقطاع التضامن الاجتماعي.

وأكد المحافظ توفير كافة الإمكانيات والاحتياجات اللازمة لتنفيذ أعمال التطوير طبقا للجدول الزمني المحدد.

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