صحيفة هندية ترشح 4 مدن مصرية للزيارة: جواهر حقيقية

دهب

الفيوم

سيوة

الأقصر

رشحت صحيفة "تايمز أوف إنديا" اليومية مدنا مصرية للزيارة، حيث قالت الصحيفة الهندية عن هذه المدن إنها واجبة الزيارة.وقالت الصحيفة الهندية، تشتهر مصر في الغالب بمواقع مثل المتحف المصري والأهرامات، ولكن على صعيد آخر هناك العديد من المدن السياحية والتاريخية في مصر ربما لم تنل شهرة كبيرة بعد للسياح الأجانب، واصفة هذه المدن المصرية بأنها جواهر حقيقية تمكنت من البقاء على حالها لعدة قرون، داعية الزوار والسياح لزيارة هذه المدن المصرية السياحية التاريخية.تقول الصحيفة الهندية عنها إن كانت في الأصل قرية صيد بدوية، ومع ذلك، فإن بساطة المكان هو ما جعله مكانًا مميزًا للغاية، وعلاوة على ذلك، فإن دهب تعتبر من المدن المصرية غير المكتشفة إلى حد ما، لذا فهي قبلة لمحبي الهدوء والبعد عن الزحام، كما يمكن للزائر في دهب الاستمتاع ببعض الأنشطة المائية.إنها واحدة من أقدم المدن في مصر، والتي كانت مأهولة بالسكان منذ العصر الفرعوني، تشتهر مدينة الفيوم بكونها موطنًا للعديد من الأسواق والمواقع التراثية الشهيرة، وعن الفيوم قالت الصحيفة الهندية: إنها تجمع مابين الثقافة والتاريخ إلى المرح والجمال، كما يوجد في الفيوم العديد من الأماكن التي يمكنك زيارتها ومن أهم وأشهر مناطق الجذب البارزة في الفيوم وادي الحيتان ووادي الريان وبحيرة قارون.وهي واحة صحراوية تقع بالقرب من الحدود الليبية، ووصفت الصحيفة الهندية واحة سيوة بأنها جنة تنتشر فيه أخاديد الزيتون وأشجار النخيل، كما أن ثقافة أهلها تختلف بشكل مميز عن باقي الثقافة المصرية بسبب الموقع المعزول لهذا المكان.تهيمن عليها آثار العصر الفرعوني كما هو معروف، ولا يمكن تجاهل هذه الوجهة بأي ثمن، وتقع على طول نهر النيل، وتشتهر بإطلالات خلابة على نهر النيل كما يمكن الاستمتاع برياضة ركوب القوارب، وبالطبع لا يمكن تفويت التجول في نهر النيل واستكشاف معبد الكرنك والاستمتاع أيضًا برحلة إلى متحف الأقصر.