مجلس التعاون لدول الخليج وجنوب إفريقيا يبحثان القضايا المشتركة

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا لينديوي سيسولو، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين، خلال لقائهما بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، اليوم الثلاثاء، بحثا سبل تعزيز العلاقات من خلال المشاورات السياسية والتعاون الاقتصادي، والتواصل بين الشعوب، إلى جانب آخر التطورات والمستجدات للقضايا الإقليمية والدولية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.وأشاد الأمين العام بجهود وزيرة العلاقات الدولية بجنوب أفريقيا، في تعزيز علاقات التعاون بين مجلس التعاون وبلادها.