ماس كهربائى وراء حريق شادر فوانيس المنشية بالإسكندرية

شهد ميدان المنشية وسط الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، اندلاع حريق بإحدى شوادر الفوانيس الكبري بالميدان، مما أسفر عن حرق جميع محتوياته.وذكر شهود عيان أن الحريق وقع في صباح اليوم، بسبب ماس كهربائي بثلاجة لحوم بجوار شادر الفوانيس، والذي نشب في أقمشة الشادر حوله لألسنة من النيران.وقالت رانيا أحمد حشيش، شقيقة محمد حشيش صاحب شادر بيع الفوانيس، إن الحادث وقع في الصباح، وكان هناك بعض العمال الذين يحرسون المكان، فتفاجئوا بنيران من الخلف بجوار كشك لبيع اللحوم والمنتجات الغذائية، ووصل إلى فرش الفوانيس بسرعة، حوله كله لأكوام من النيران.وأشارت إلى أن شقيقها صاحب الشادر، وجميع محتوياته والتي تقدر بـ3 ملايين جنيه التهمها الحريق، لافتًا إلى أن البضائع جميعها بالتقسيط، وشقيقها قام بإمضاء شيكات ثمن البضائع، حيث أنه لا يزال في بداية موسم شهر رمضان ولم يسدد شيئًا قائلة «كل شقاه راح».وكان قد تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من قسم شرطة المنشية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل سوق المنشية بدائرة القسم، وانتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء طفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ.وتبين بالمعاينة نشوب حريق بشادر لبيع الفوانيس وزينة رمضان، نتيجة حدوث ماس كهربائي، تم السيطرة على الحريق وإخماد النيران، دون أي خسائر بالأرواح.