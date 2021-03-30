مدير المجازر: محلات حقن الدجاج بالمنوفية أصحابها من كفر الشيخ

كشف الدكتور هاني شمس الدين، مدير إدارة الصحة العامة والمجازر والتفتيش بمديرية الطب البيطري في محافظة المنوفية، خطورة الغش بحقن بعض محلات الدواجن بالمياه لزيادة الوزن، مؤكدًا أن ذلك خطر ويسبب الأمراض.وأكد الدكتور هاني شمس الدين، أن حقن الدواجن، بمحقن يسمى البزامة وهو عبارة عن سن موصل بخرطوم مياه، ويتم حقن الدواجن فى أماكن معينة الغرض منها، زيادة وزنها إلى الضعف واحتباس المياه فى أنسجة الدواجن، يودى إلى فقدان القيمة الغذائية لها، بسبب الرطوبة التى تتعرض لها الأنسجة وتحلل الأنسجة البروتينية، وأيضا هذه الأساليب من الغش من الممكن أن تؤدى إلى الكثير من الأمراض حيث أن البزامة من الممكن أن تنقل البكتريا من دواجن إلى أخرى بتكرار الحقن من دجاجة إلى أخرى.وأضاف الدكتور هاني شمس الدين، أنه تم ضبط محل فى أشمون، وتم ضبط المحقن، وأيضا محل فى شبين الكوم وضبط المحقن وأمس محلين فى مدينة منوف مع ضبط المحاقن، وفى هذه المحلات، تم ضبط كميات كبيرة من الدواجن يوجد بها تحلل بالأنسجة وبقع وكدمات دموية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.وأضاف مدير إدارة الصحة العامة للمجازر والتفتيش بطب بيطري المنوفية، أن العامل المشترك فى هذه المحلات التي تم ضبطها في مراكز أشمون وشبين ومنوف أن أصحابها ليسوا من محافظة المنوفية وجميعهم من محافظة كفر الشيخ.وكانت مديرية الطب البيطري، قد ضبطت بالأمس محلين لبيع الدواجن، تقوما بحقن الدواجن بالمياه، بإجمالي مضبوطات 280 كيلوجرام، وتم تحرير محاضر ضد أصحابهم ومصادرة المضبوطات ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، وسبق وأن قامت المديرية بضبط محلين في أشمون وشبين الكوم لقيامها بغش بيع الدواجن عن طريق الحق بالمياه.