«فاينانشيال تايمز»: مصر واجهت أصعب تحد وقت السلم بتعويم السفينة الجانحة

أشادت صحيفة" فاينانشيال تايمز" البريطانية بنجاح الجهود المصرية في إعادة تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة "إيفر جيفن" العالقة بقناة السويس منذ الثلاثاء الماضي، وإعادة حركة الملاحة بمجرى القناة إلى سابق عهدها.وقالت الصحيفة، إن قناة السويس بالنسبة للمصريين لم تكن فقط مصدرا للعملة الأجنبية المهمة للاقتصاد، ولكنها رمز السيادة التي ضحى لأجلها الآلاف بأرواحهم في حروب.وأضافت في تقريرها، "أن القناة بالنسبة لمصر هي المكان الذي تتلاقى فيه المصالح الاقتصادية والفخر الوطني"، وسلطت الضوء على احتفال المصريين بحل أزمة السفينة الجانحة في القناة وإعادة حركة الملاحة البحرية إلى سالف عهدها.ولفتت الصحيفة إلى أنه على مدار أكثر من نصف قرن، استطاع مرشدو القناة المصريون إبقاء الحركة بقناة السويس على معدل السير بسلاسة، وتحدوا توقعات القوى الاستعمارية عندما أممت مصر الشريان التجاري الحيوي في عام 1956، لذلك عندما جنحت سفينة الحاويات الضخمة إيفر جيفن الضخمة في القناة، كانت مسألة تحريكها "فخرا وطنيا".وبينت أنه "مع تراكم مئات السفن الكبيرة عند مدخل الممر المائي، وهو محور للتجارة العالمية، واجهت سلطات القناة المصرية أصعب تحدي في وقت السلم، وهو التحدي الذي ترتبط فيه كل من المصالح الاقتصادية للبلاد ومكانتها الوطنية".وأشارت الصحيفة إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد نجاح جهود تعويم السفينة، حيث قال "إن المصريين أثبتوا اليوم أنهم على قدر المسئولية دوما، وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم ستظل شاهدا أن الإرادة المصرية ستمضي إلي حيث يقرر المصريون".ونقلت الصحيفة عن مصطفى كمال السيد، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة قوله، إن هيئة القناة السويس في مقدمة مؤسسات الدولة التي تعمل جيدا"، لافتا إلى أنه منذ إعادة افتتاح القناة في عام 1975، بذلت مصرا جهودا كبرى لتوسيعها وتعميقها، وفي عام 2015، حفرت مصر قناة موازية بطول 35 كيلومتر من أجل توفير خط جديد والسماح بعبور في اتجاهين في مشروع قيمته 8 مليارات دولار تم تمويله بسندات عامة.