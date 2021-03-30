رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«فاينانشيال تايمز»: مصر واجهت أصعب تحد وقت السلم بتعويم السفينة الجانحة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:11 م
جريدة الدستور
هدير سند
طباعة
أشادت صحيفة" فاينانشيال تايمز" البريطانية بنجاح الجهود المصرية في إعادة تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة "إيفر جيفن" العالقة بقناة السويس منذ الثلاثاء الماضي، وإعادة حركة الملاحة بمجرى القناة إلى سابق عهدها.

وقالت الصحيفة، إن قناة السويس بالنسبة للمصريين لم تكن فقط مصدرا للعملة الأجنبية المهمة للاقتصاد، ولكنها رمز السيادة التي ضحى لأجلها الآلاف بأرواحهم في حروب.

وأضافت في تقريرها، "أن القناة بالنسبة لمصر هي المكان الذي تتلاقى فيه المصالح الاقتصادية والفخر الوطني"، وسلطت الضوء على احتفال المصريين بحل أزمة السفينة الجانحة في القناة وإعادة حركة الملاحة البحرية إلى سالف عهدها.

ولفتت الصحيفة إلى أنه على مدار أكثر من نصف قرن، استطاع مرشدو القناة المصريون إبقاء الحركة بقناة السويس على معدل السير بسلاسة، وتحدوا توقعات القوى الاستعمارية عندما أممت مصر الشريان التجاري الحيوي في عام 1956، لذلك عندما جنحت سفينة الحاويات الضخمة إيفر جيفن الضخمة في القناة، كانت مسألة تحريكها "فخرا وطنيا".

وبينت أنه "مع تراكم مئات السفن الكبيرة عند مدخل الممر المائي، وهو محور للتجارة العالمية، واجهت سلطات القناة المصرية أصعب تحدي في وقت السلم، وهو التحدي الذي ترتبط فيه كل من المصالح الاقتصادية للبلاد ومكانتها الوطنية".

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد نجاح جهود تعويم السفينة، حيث قال "إن المصريين أثبتوا اليوم أنهم على قدر المسئولية دوما، وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم ستظل شاهدا أن الإرادة المصرية ستمضي إلي حيث يقرر المصريون".

ونقلت الصحيفة عن مصطفى كمال السيد، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة قوله، إن هيئة القناة السويس في مقدمة مؤسسات الدولة التي تعمل جيدا"، لافتا إلى أنه منذ إعادة افتتاح القناة في عام 1975، بذلت مصرا جهودا كبرى لتوسيعها وتعميقها، وفي عام 2015، حفرت مصر قناة موازية بطول 35 كيلومتر من أجل توفير خط جديد والسماح بعبور في اتجاهين في مشروع قيمته 8 مليارات دولار تم تمويله بسندات عامة.

موضوعات متعلقة

«متحرش المعادى»: «أنا حاجج بيت ربنا مرتين.. والبنت كانت هتسرقنى»

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 29-3-2021

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

«كانت رايحة تصالحه».. عمة إسراء عماد تروي تفاصيل جديدة


الصور

image description

12 مليون جنيه تكلفة 7 سيارات كسح بمياه أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

استمرار حملات التطهير والتعقيم لمواجهة كورونا بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط يؤكد دعم الجامعة الكامل لحملة «ابنك أغلى من الغلة»

image description

إزالة 7 تعديات على أراضِ زراعية وأملاك دولة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: بدء التقديم لمنحة السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسى بمصر

الأكثر قراءة

صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»

السيسي: «محدش هياخد نقطة ميّة من مصر.. رد فعلنا هيأثر على استقرار المنطقة كلها»

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إندونيسيا تعتزم تقديم حوافز جديدة لتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة

برلين تعلق استخدام لقاح «آسترازينيكا» لأقل من 60 عاما

«الرياضة» تواصل برنامج «تنمية مهارات اللغة الإنجليزية» في 3 محافظات

حفل عشاء يتسبب فى فضيحة لوزارة الصحة اليابانية

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
المزيد

الثقافة

انطلاق أعمال الدورة الـ41 للمجلس التنفيذي لمنظمة إيسيسكو

«ديوان البيظاني في الشعر الحساني».. جديد الموريتاني محمد الأمين

«الأعلى للثقافة» يدعو المبدعين للمشاركة في «مسرح يجدد الحياة»

واسيني الأعرج يرصد الصراعات الناجمة عن انتشار الوباء في «ليليات رَمادَة»