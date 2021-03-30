واسيني الأعرج يرصد الصراعات الناجمة عن انتشار الوباء في «ليليات رَمادَة»

أعلن الكاتب والروائي الجزائري واسيني الأعرج، عن طرح روايته الجديدة «ليليات رَمادَة»، في الأسواق العربية التي تكشف عن تفاصيل قصة حب بين الشابة «رمادة» والشخصية الاعتبارية الموسيقار العالمي «شادي».وترصد الرواية الصراعات المختلفة الناجمة عن انتشار وباء كورونا والصراعات السياسية الأخرى في مدينة خيالية مستوحاة من الأحداث الواقعية في الدول العالمية، وتحول تلك الصراعات بين قصة حب رمادة وشادي وينقطع التواصل بينهما نتيجة الوباء، وتتداخل الأحداث والوقائع، وتتضارب المصالح، بينما تتعانق فيها العواطف والمشاعر الإنسانية التي تتأجج وتخبو فجأة وبصورة مؤلمة.وتشكل «ليليات رمادة» العمل الأدبي الأول المستوحى من أزمة كورونا، والذي يقول الكاتب بأنه كتبها بوجدانه وليس بعقله، فالكتابة بالعقل تأتي بعد انقضاء الأزمات وفي أجواء من الهدوء والاسترخاء.ويرى البعض أن الرواية تندرج تحت أدب الأزمات، وتحاكي قصص ألف ليلة وليلة، وتجمع بداخلها تفاصيل مستوحاة من القصص البوليسية والعاطفية وأدب الرسائل.وكان قد نشر الكاتب بعض أجزاء منها عبر «فيسبوك» خلال الأشهر الأولى من جائحة «كورونا»، وتساءل البعض إن كان الروائي كتب الحبكة الدرامية على سلم موسيقي بخيوط ذهبية، فهي تتمتع بجمالية السرد وقدرتها على تثقيف القارئ بمفردات الحب والحرية والموسيقى.وكان قد قال «واسيني» في تصريحات صحفية سابقة له: «كتبت تفاصيلها بوجداني ومشاعري، ضمن أكبر ورشة أدبية استمرت مع القراء والمتابعين افتراضيًا على مدى 5 أشهر ومن ثم جمعتها وأعدت صياغتها وترتيب أحداثها لتنشر قريبا»، وتابع «كنت أواجه الموت كغيري أثناء مواجهة كوفيد-19 ومنحني ذلك شعورًا باقتراب النهاية والموت، وواجهته بكتابة اليوميات في بادئ الموت، لكنني شعرت بأني سأكرر مشاهد الموت اليومية، فتوقفت عن كتابتها وقررت كتابة (يوميات رمادة)».وأوضح: «فكرت في كتابة نص وعرضته على القراء وأصبح بداية الانطلاقة في الرواية، وبدأت أكتب تفاصيلها بصورة يومية واتجهت إلى نشرها على فيسبوك فلاحظت تفاعل المتابعين ومطالبتهم لي بالإسراع في إنهاء النص، وذلك بسبب الرغبة في الابتعاد عن التفكير في الموت».وأوضح أن بطلة قصته «رمادة» تعمل في أحد مختبرات تحليل الدم، أما الموسيقار «شادي» المعروف كشخصية اعتبارية، فقد أنقذها من الموت في وقت سابق.وتطرق «الأعرج» إلى أن الصراعات الخلفية في الرواية، والتي تجري في مدينة "تخيلية" مماثلة لما يمكن أن يحدث في مدن عربية مستقرة أو غير مستقرة، تؤثر بالفعل على الإنسان بحيث يتخيل القارئ إمكانية الابتعاد عن الموت.وأكد «الأعرج» في نهاية الجلسة، أن الفيروسات رحيمة والأوبئة تعد فرصة للتأمل في الحياة أو الذات، والتسامح مع النفس والآخرين.«واسيني الأعرج» يعتبر أحد أهمّ الأصوات الروائية في الوطن العربي، على خلاف الجيل التأسيسي الذي سبقه، تنتمي أعمال واسيني، الذي يكتب باللغتين العربية والفرنسية، إلى المدرسة الجديدة التي لا تستقر على شكل واحد وثابت، بل تبحث دائمًا عن سبلها التعبيرية الجديدة والحية بالعمل الجاد على اللغة وهز يقينياتها، إن اللغة بهذا المعنى، ليست معطى جاهزًا ومستقرًا ولكنها بحث دائم ومستمر.قوة واسيني التجريبية التجديدية تجلت بشكل واضح في روايته التي أثارت جدلًا نقديًا كبيرًا، والمبرمجة اليوم في العديد من الجامعات في العالم: الليلة السابعة بعد الألف بجزأيها: رمل الماية والمخطوطة الشرقية، فقد حاور فيها ألف ليلة وليلة، لا من موقع ترديد التاريخ واستعادة النص، ولكن من هاجس الرغبة في استرداد التقاليد السردية الضائعة وفهم نظمها الداخلية التي صنعت المخيلة العربية في غناها وعظمة انفتاحها.