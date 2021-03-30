التأمينات توضح مزايا اتفاقية اليونان.. وتؤكد: تضم الصيادين

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، أنه مازال هناك فرصة تقدر بنحو الشهر لدخول اتفاقية التأمين الإجتماعي الجديدة التي تم توقيعها بين الجانبين المصري واليوناني حيز التنفيذ إعتبارًا من 30 أبريل 2021.وأكدت عبر موقعها أن هناك عدة مزايا للاتفاقية منها إذا بلغ المؤمن عليه سن المعاش أو عند وقوع عجزه أو وفاه، فإن هيئة التأمين في مصر سوف تعتبر مدد اشتراكه في اليونان كأنها مدد اشتراك في مصر وبالتالي تؤخذ في الإعتبار عند تحديد شروط إستحقاق المعاش، والعكس بحيث تعتبر الهيئة اليونانية مدد اشتراك المؤمن عليه المصري التي قضاها في مصر كأنها مدد اشتراك قضيت في اليونان وتأخذها بعين الاعتبار عند حساب المعاش.وأشارت إلى أن الاتفاقية القديمة كانت تغطي فقط المؤمن عليهم في قطاع التجارة والخدمات فقط في حين أظهرت المفاوضات في الجانب اليوناني أن معظم المصريين في اليونان كانوا صيادين وكانوا مستثنين من تطبيق الاتفاقية القديمة وبالتالي لم ينتفع بها معظم المصريين في اليونان، حيث تبين أن الصيادين يمثلون حوالي 70% من المصريين في اليونان.