«صناعة الحبوب»: توريد الدفعة الرابعة من الأرز المحلي إلى «التموين» أول أبريل

تبدأ غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة اعتبارا من يوم الخميس المقبل، أول شهر أبريل، توريد الدفعة الرابعة من الأرز المحلي لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، في إطار حرص الغرفة على توفير الأرز للمواطنين على البطاقات التموينية ومن خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.وصرح "حسانين"، بأن الغرفة مستمره فى توريد الأرز الأبيض لصالح وزارة التموين، كما أن الأسواق لم تشهد حدوث أي أزمات فى نقص السلع خلال جائحة كورونا، في الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول نقص في السلع الغذائية، ما يؤكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في تأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية يكفي احتياجات البلاد لفترات طويلة.وأوضح الدكتور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أنه على مدار الثلاثة أشهر الماضية تم توريد ما يقرب من 90 ألف طن أرز لصالح وزارة التموين وان شعبة الأرز ستقوم بتوريد أى كميات من الأرز الأبيض لصالح الوزارة، في ظل حرص القيادة السياسية على توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين،كما نجح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة.