رئيس مصلحة الضرائب: 24 ساعة فقط على انتهاء مهلة تقديم الإقرارات إلكترونيًا
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:08 م
راندا التونيطباعة
أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أنه 24 ساعة فقط، هي المدة المتبقية على انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا للممولين من الأشخاص الطبيعيين، والتي تنتهي في 31 مارس الجاري.
وطالب "عبدالقادر، في بيان اليوم الثلاثاء، الممولين من الأشخاص الطبيعيين سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة في 31 مارس الجاري؛ حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020، حيث أنه فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز ال 60 يومًا، فإن الغرامة فى حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين آلف جنيهًا، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز ال 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيهًا وتصل فى حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.
وأوضح أن المصلحة توفر الدعم الفني للممولين لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، وكافة خدمات المنظومة الإلكترونية، وذلك من خلال تواجد فرق للدعم الفني، بمأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عددها 227 مأمورية، لتيسير تقديم الإقرار إلكترونيًا والرد على كافة الاستفسارات، وحل جميع المشكلات وتذليل العقبات التى تطرأ أثناء تقديم الإقرار إلكترونيًا، وخاصة أن هذا الموسم يشهد إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، وكذلك من خلال 29 فرع للحاسب الآلى متوفرين بالمحافظات المختلفة.
وأضاف أنه أيضا يتم تقديم خدمات التوعية الضريبية المجانية وتقديم الدعم والمساعدة من خلال 21 مركز تدريب ضريبى تابع للمصلحة بمختلف المحافظات، وكذلك من خلال مكاتب الإرشاد في الغرف التجارية على مستوى محافظات الجمهورية والتي بلغت 20 مكتب إرشاد ضريبي، وكذلك من خلال المنافذ التي تم افتتاحها بقاعة الخزانة العامة والتي بلغت 20 منفذًا، هذا بالإضافة إلى مبادرة السيارات المتنقلة التي تجوب شوارع المحافظات المختلفة لتقديم الدعم الفني والإرشاد الضريبي للممولين في أماكنهم مجانًا، بخلاف المقار الثابتة التي تم تشكيل لجان دعم ضريبي لها لدى بعض مؤسسات المجتمع المدني مثل النقابة العامة للمحامين بالقاهرة، والنقابة الفرعية للمحامين بالمنيا، ومقر بنقابة المهن التمثيلية.
وأكد أن العمل مستمر بالمأموريات الضريبية ومراكز التدريب الفرعية ومراكز الحاسب الآلي بكافة محافظات الجمهورية حتى الساعة السادسة مساءً لتقديم الدعم الفني والإرشاد الضريبي مشيرًا إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط التليفوني الساخن «١٦٣٩٥»، والبريد الإلكتروني «[email protected]، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبى.
ولفت إلى أن إعلام مصلحة الضرائب يقوم بدور بارز في نشر كل ما هو جديد بالمنظومة الضريبية من خلال البيانات الصحفية التى تقوم بإرسالها إلى كافة الصحف، وكذلك ظهور قيادات المصلحة فى البرامج الإذاعية والتلفزيونية المختلفة لتوضيح الأمور الضريبية، والرد على المداخلات الهاتفية، وكذلك نشر كافة الأخبار والأحداث التى تنظمها المصلحة من ندوات ولقاءات على الموقع الإلكترونى للمصلحة www.incometax.gov.eg هذا بالإضافة إلى نشر الأدلة المختلفة سواء عن منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية السابقة أو المنظومة الجديدة، وكذلك يتم نشر الوعي الضريبي من خلال الصفحة الرسمية لها على الفيسبوك https:www.facebook.comincometax.gov.eg.
وطالب "عبدالقادر، في بيان اليوم الثلاثاء، الممولين من الأشخاص الطبيعيين سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة في 31 مارس الجاري؛ حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020، حيث أنه فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز ال 60 يومًا، فإن الغرامة فى حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين آلف جنيهًا، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز ال 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيهًا وتصل فى حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.
وأوضح أن المصلحة توفر الدعم الفني للممولين لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، وكافة خدمات المنظومة الإلكترونية، وذلك من خلال تواجد فرق للدعم الفني، بمأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عددها 227 مأمورية، لتيسير تقديم الإقرار إلكترونيًا والرد على كافة الاستفسارات، وحل جميع المشكلات وتذليل العقبات التى تطرأ أثناء تقديم الإقرار إلكترونيًا، وخاصة أن هذا الموسم يشهد إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، وكذلك من خلال 29 فرع للحاسب الآلى متوفرين بالمحافظات المختلفة.
وأضاف أنه أيضا يتم تقديم خدمات التوعية الضريبية المجانية وتقديم الدعم والمساعدة من خلال 21 مركز تدريب ضريبى تابع للمصلحة بمختلف المحافظات، وكذلك من خلال مكاتب الإرشاد في الغرف التجارية على مستوى محافظات الجمهورية والتي بلغت 20 مكتب إرشاد ضريبي، وكذلك من خلال المنافذ التي تم افتتاحها بقاعة الخزانة العامة والتي بلغت 20 منفذًا، هذا بالإضافة إلى مبادرة السيارات المتنقلة التي تجوب شوارع المحافظات المختلفة لتقديم الدعم الفني والإرشاد الضريبي للممولين في أماكنهم مجانًا، بخلاف المقار الثابتة التي تم تشكيل لجان دعم ضريبي لها لدى بعض مؤسسات المجتمع المدني مثل النقابة العامة للمحامين بالقاهرة، والنقابة الفرعية للمحامين بالمنيا، ومقر بنقابة المهن التمثيلية.
وأكد أن العمل مستمر بالمأموريات الضريبية ومراكز التدريب الفرعية ومراكز الحاسب الآلي بكافة محافظات الجمهورية حتى الساعة السادسة مساءً لتقديم الدعم الفني والإرشاد الضريبي مشيرًا إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط التليفوني الساخن «١٦٣٩٥»، والبريد الإلكتروني «[email protected]، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبى.
ولفت إلى أن إعلام مصلحة الضرائب يقوم بدور بارز في نشر كل ما هو جديد بالمنظومة الضريبية من خلال البيانات الصحفية التى تقوم بإرسالها إلى كافة الصحف، وكذلك ظهور قيادات المصلحة فى البرامج الإذاعية والتلفزيونية المختلفة لتوضيح الأمور الضريبية، والرد على المداخلات الهاتفية، وكذلك نشر كافة الأخبار والأحداث التى تنظمها المصلحة من ندوات ولقاءات على الموقع الإلكترونى للمصلحة www.incometax.gov.eg هذا بالإضافة إلى نشر الأدلة المختلفة سواء عن منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية السابقة أو المنظومة الجديدة، وكذلك يتم نشر الوعي الضريبي من خلال الصفحة الرسمية لها على الفيسبوك https:www.facebook.comincometax.gov.eg.