محافظ كفر الشيخ: إنشاء أبراج سكنية على غرار العاصمة الإدارية

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم إنشاء أبراج سكنية بالمحافظة على غرار تلك الموجودة بالعاصمة الإدارية، وستكون نموذجا متميزا يتم الإعلان عنها في حينه، بالإضافة إلى إقامة وحدات خدمية تخدم 64 ألف نسمة لإقامة 24 ألف وحدة سكنية منها 18 ألف حاجز منذ عام 2004، وهناك مخطط لامتداد الإسكان الاجتماعي، وأراضي لإقامة المزيد من الوحدات السكنية، وجاري التعرف على كم الخدمات المتطلبة في التجمعات السكانية الجديدة لضمان توفير كل الخدمات دون تقصير.وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن التوجه حاليا نحو الاهتمام بغرب كفر الشيخ لتنال من التطوير ما تستحقه تلك المنطقة، وستشهد العديد من الشوارع أعمال تطوير ورصف، سواء شوارع غرب أو شرق العاصمة وإنشاء محاور جديدة.جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري لمجلس عمداء جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، بحضور نوابه وعمداء الكليات.